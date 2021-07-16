В Госдуме прокомментировали предложение запретить электросамокаты

Депутат фракции ЛДПР, заместитель председателя Госдумы по транспорту Александр Старовойтов прокомментировал предложение запретить использование в России электросамокатов.

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат отметил, что такие идеи требуют серьёзных доработок. Например, возмещение денежных затрат гражданам, потратившимся на приобретение электрических транспортных средств, в том числе и юридическим лицам, закупившим большое количество подобной техники для проката.

Старовойтов при этом отметил, что вопрос идентификации весьма актуален. Сам он предлагал регистрировать подобные устройства на порталах ГИБДД или госуслуг.

«Тогда встаёт вопрос технического характера. А что могут распознать камеры, если водитель каждого самоката, велосипеда, скутера повесит себе QR-код на майку, наклейку? Смогут камеры распознать его? Если камеры не смогут распознать QR-код, в таком случае, может, камеры смогут распознать какой-то номер», — сказал он.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале предложил подумать об отказе от электросамокатов. Он подчеркнул, что «слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».