В Удмуртии прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«По данным на 15 октября, сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тыс. аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября, он вырос почти в три раза. Мы видим, что с введением обязательной вакцинации активность граждан значительно увеличилась», — заявила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.
В целом вакцинацию к настоящему времени завершили 333 987 жителей. Хотя бы один компонент вакцины получили 373,2 тыс. человек.
Однокомпонентную вакцину поставили 61,4 тыс. граждан.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зарегистрировали 32 196 случаев COVID-19.