В Удмуртии прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

С 5 по 15 октября в Удмуртии прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали около 38,5 тыс. человек.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По данным на 15 октября, сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тыс. аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября, он вырос почти в три раза. Мы видим, что с введением обязательной вакцинации активность граждан значительно увеличилась», — заявила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

В целом вакцинацию к настоящему времени завершили 333 987 жителей. Хотя бы один компонент вакцины получили 373,2 тыс. человек.

Однокомпонентную вакцину поставили 61,4 тыс. граждан.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зарегистрировали 32 196 случаев COVID-19.