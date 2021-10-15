В Курской области вводят QR-коды для посещения торговых центров

Власти Курской области приняли решение о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров.

«По решению оперативного штаба в торговые центры Курска можно войти только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе. Кроме того, подтверждающим документом может быть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом заболевании», — говорится в заявлении регионального оперштаба.

Исключение составляют продовольственные магазины, аптеки и аптечные пункты и зоомагазины. Также решение оперштаба не распространяется на посетителей, которые пришли в пункт вакцинации.

Ранее власти Приморья приняли решение с 15 ноября ввести систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.