В Приморье ввели QR-коды для посещения общественных мест

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Власти Приморья с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.
В Приморье ввели QR-коды для посещения общественных мест
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства. 

«С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, введение дополнительных ограничительных мер обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Ранее власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест.

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