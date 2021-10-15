В Приморье ввели QR-коды для посещения общественных мест
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.
«С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации», — говорится в сообщении.
Как отмечается, введение дополнительных ограничительных мер обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.
Ранее власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест.