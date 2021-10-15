В Приморье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Власти Приморья с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.

РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства. «С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации», — говорится в сообщении. Как отмечается, введение дополнительных ограничительных мер обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Ранее власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест.