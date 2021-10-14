В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

Власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Постановление о введении соответствующих мер было подписано 14 октября.

«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции», — говорится в тексте документа.

В числе обязательных условий работы указанных учреждений отмечается наличие у сотрудников и посетителей QR-кодов о прохождении вакцинации, справки о перенесённом в последние полгода коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте сроком не более 72 часов.

Также в регионе ограничивается пребывание детей в возрасте до 14 лет в местах общепита и ТЦ без сопровождения взрослых. Свадьбы, банкеты, корпоративы и прочие праздничные мероприятия запрещается проводить при численности более 50 человек.

Ранее о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест сообщили в Свердловской области. Соответствующие меры вступают в силу в регионе с 8 ноября.