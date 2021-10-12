В Свердловской области с 8 ноября вводится система QR-кодов

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Правительство Свердловской области с 8 ноября вводит систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
В Свердловской области с 8 ноября вводится система QR-кодов
  • Pixabay

«С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха», — написал Куйвашев в своём Instagram.

Он отметил, что уже подписал соответствующий указ.

По словам губернатора, на данный момент рассматриваются другие объекты для расширения сферы действия QR-кодов.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 25 октября вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.

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