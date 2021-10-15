Источник: Собчак не прилетела в Сочи на очную ставку с водителем по делу о ДТП

Телеведущая Ксения Собчак не прилетела в Сочи, где должна была состояться очная ставка с водителем Mercedes по делу о смертельном ДТП.

Об этом RT сообщил информированный источник. По его данным, сверку показаний перенесли на следующую неделю.

О том, что Собчак вручена повестка о явке, в МВД сообщили 12 октября.

Ранее RT опубликовал видео с камер, которые сняли момент ДТП с участием Собчак. Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения на трассе, а также камеры, расположенные внутри и снаружи автобуса.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

В Министерстве внутренних дел позже сообщили, что руководство следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование дела о ДТП в Сочи.