Появилось видео момента аварии с участием Ксении Собчак

Момент ДТП в районе Сочи с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал на камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей, а также повреждение автобуса в результате ДТП.

Также внутренние камеры автобуса зафиксировали момент и последствия аварии.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

В Министерстве внутренних дел позже сообщили, что руководство следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование дела о ДТП в Сочи. Водителю Mercedes, в котором находилась Собчак, предъявлено обвинение.