Эксперт рынка ретейла рекомендовал не спешить с покупкой продуктов к Новому году

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов выразил мнение, что россияне импульсивным спросом на продукты сами могут спровоцировать повышение цен.
Эксперт рынка ретейла рекомендовал не спешить с покупкой продуктов к Новому году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Карпов в беседе с НСН выразил мнение, что цены до Нового года успеют поменяться в сторону повышения, но незначительно.

«В среднем 10—13%-ный запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Чего-то такого пока не ожидается, но этого и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», — отметил Карпов.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о динамике розничной торговли в январе — августе 2021 года.

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