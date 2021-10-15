Эксперт рынка ретейла рекомендовал не спешить с покупкой продуктов к Новому году

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов выразил мнение, что россияне импульсивным спросом на продукты сами могут спровоцировать повышение цен.

Карпов в беседе с НСН выразил мнение, что цены до Нового года успеют поменяться в сторону повышения, но незначительно.

«В среднем 10—13%-ный запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Чего-то такого пока не ожидается, но этого и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», — отметил Карпов.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о динамике розничной торговли в январе — августе 2021 года.