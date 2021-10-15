В Красноярске выявили 465 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
Всего в Красноярском крае зафиксировали 122 081 лабораторно подтверждённый случай COVID-19.
Наибольшее количество заболевших в Красноярске — 91 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 2542 человека.
Наряду с этим сайт nashgorod.ru публикует последнюю информацию по Тюменской области.
«В Тюменской области зарегистрировано 285 случаев коронавируса, в Ханты-Мансийском округе — 224, в Ямало-Ненецком АО — 118», — говорится в сообщении оперштаба.
За истекшие сутки от коронавируса скончались 999 человек, из них 15 — из Тюменской области, 10 — из ХМАО, трое — из ЯНАО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России составляет порядка 20—30%.