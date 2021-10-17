Россияне назвали зарплату и график самыми важными факторами при выборе работы

Самым распространённым фактором, важным для респондентов при выборе профессии, оказался уровень заработной платы (72%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели специалисты онлайн-университета рентабельного образования Skypro.

В топ-5 важных факторов также вошли график и условия работы (43 и 35%), эмоциональное удовлетворение (27%) и возможность работать удалённо (26%).

Примечательно, что востребованность в краткосрочном периоде оказалась популярнее (20%), чем в долгосрочном (12%).

Уровень стресса оказался среди наименее популярных факторов при выборе профессии — его важность отметили только 11% респондентов.

Внизу списка также оказались простота обучения (12%), соотношение физического и умственного труда (9%), престижность (6%) и социальная значимость (6%).

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие 2,2 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников.

Подробнее — в материале RT.