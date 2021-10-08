В России планируют увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году

В России максимальное пособие по безработице в 2022 году планируется увеличить до 12 792 рублей. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты страны.

Согласно проекту постановления правительства, который представлен для общественного обсуждения, максимальный размер пособия по безработице в следующем году приравняют к минимальному размеру оплаты труда на 2021 год — 12 792 рубля.

Отмечается, что размер пособия в текущем году составляет 12 130 рублей — это соответствует МРОТ 2020 года.

В конце июля правительство сообщило, что в России продлили до 31 декабря 2021 года упрощённый порядок регистрации безработных граждан.

В Минтруде отмечали, что в России снижается число зарегистрированных в центрах занятости граждан, — это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале года.