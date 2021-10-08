В России планируют увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году
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- РИА Новости
Согласно проекту постановления правительства, который представлен для общественного обсуждения, максимальный размер пособия по безработице в следующем году приравняют к минимальному размеру оплаты труда на 2021 год — 12 792 рубля.
Отмечается, что размер пособия в текущем году составляет 12 130 рублей — это соответствует МРОТ 2020 года.
В конце июля правительство сообщило, что в России продлили до 31 декабря 2021 года упрощённый порядок регистрации безработных граждан.
В Минтруде отмечали, что в России снижается число зарегистрированных в центрах занятости граждан, — это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале года.