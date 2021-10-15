В Госдуме предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников
  • AP

В своём обращении Сухарев отметил, что, согласно налоговому законодательству, основная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты субъектов.

В целях поддержки определённых категорий граждан регионы вправе снижать размер ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта, добавил Сухарев.

Такой возможностью, как уточнил депутат, воспользовалась Москва, предоставив организациям право уплачивать в региональный бюджет 13,5% вместо 17% при условии, что на предприятии работает не менее 50% сотрудников, имеющих инвалидность, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Предоставление данной налоговой льготы создаёт стимул для организаций трудоустраивать людей с инвалидностью, которым сложно найти работу, заметил парламентарий. При этом ещё одной категорией граждан, которые испытывают сложности с поиском работы, являются возрастные специалисты — работники старше 50 лет.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России планируют увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году.

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