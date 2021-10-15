В Крыму зафиксировали 568 случаев COVID-19 за сутки

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За истекшие сутки в Крыму зафиксировали 568 случаев коронавируса.
В Крыму зафиксировали 568 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что за тот же период из больниц региона выписали 668 человек, 16 пациентов скончались.

Наряду с этим, в Орске (Оренбургская область) открыли пятый стационар на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на мэрию города.

Общее количество мест в инфекционных госпиталях Орска увеличилось с 360 до 420. На сегодняшний день отделения для тяжелобольных заполнены максимально. 

Ранее стало известно, что в России в течение суток зафиксировано 999 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Это является максимальным показателем суточной смертности от COVID-19 в стране.

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