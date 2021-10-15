В Крыму зафиксировали 568 случаев COVID-19 за сутки

За истекшие сутки в Крыму зафиксировали 568 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что за тот же период из больниц региона выписали 668 человек, 16 пациентов скончались.

Наряду с этим, в Орске (Оренбургская область) открыли пятый стационар на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на мэрию города.

Общее количество мест в инфекционных госпиталях Орска увеличилось с 360 до 420. На сегодняшний день отделения для тяжелобольных заполнены максимально.

Ранее стало известно, что в России в течение суток зафиксировано 999 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Это является максимальным показателем суточной смертности от COVID-19 в стране.