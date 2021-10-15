В Ставрополье выявили 370 новых случаев коронавируса за сутки

В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвердили у 370 местных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом пишет newstracker.ru.

351 пациента выписали из больниц после выздоровления. Суточное число летальных исходов достигло 30.

С начала пандемии в крае зафиксировали 91 293 заболевших, выздоровели при этом 72 116 граждан. Умерли 3487 человек.

Наряду с этим в Тюменской области ликвидированы все действующие очаги COVID-19. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Тюменской области нет очагов коронавирусной инфекции», — отметили в службе.

Ранее в ВОЗ сообщили, что всего в мире зафиксировали 239 007 759 случаев коронавирусной инфекции.