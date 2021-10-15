Депутат Нилов прокомментировал идею о налоговой льготе за трудоустройство возрастных работников

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников.

«Вообще, такие вещи регулируются действующим налоговым законодательством. Поэтому здесь для реализации этого необходимо вносить изменения в налоговый кодекс», — уточнил депутат.

Он добавил, что проблема трудоустройства работников в возрасте существует.

«У нас проблема найти работу начинающим специалистам и проблема у многих людей старшего возраста, предпенсионного возраста», — сказал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. В распоряжении RT оказалась копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В письме говорится о возможности рассмотрения снижения налога с 20 до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет.