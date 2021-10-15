Матвиенко прокомментировала заявления премьера Японии о Южных Курилах

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью RT прокомментировала заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о позиции Токио по Южным Курилам.

По словам Матвиенко, такого рода заявления не могут не вызывать разочарования.

«Потому что ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет. По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию. Мы всегда будем сохранять российский суверенитет над Курилами, это часть российской территории», — отметила она.

При этом она заявила, что России необходимо выстраивать добрососедские отношения с Японией и в Москве настроены именно на такой диалог.

Также Матвиенко назвала нонсенсом, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора.

«Мы сразу сказали: это не связанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения. Кроме того, я хочу напомнить всем, кто этого не знает или не хочет знать, что в принятых изменениях к нашей Конституции чётко прописано: никакого отчуждения территорий Российской Федерации быть не может», — добавила спикер Совфеда.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.