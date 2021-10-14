Владелец московского ресторана White Rabbit прокомментировал получение звезды Michelin
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«Я безумно счастлив быть партнёром ресторанов, где шеф-повар получает звезду Michelin за свою работу», — заявил Зарьков.
Ранее стало известно, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая проходит в концертном зале «Зарядье» в Москве.
По одной звезде получили семь ресторанов: «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и SAVVA.
Ещё два ресторана получили по две звезды: Artest Chef's table и Twins Garden.