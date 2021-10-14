В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов

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В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов. Некоторые из заведений получат звёзды, рассказал международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек.
В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Всего будет 69 ресторанов, которые стали частью первого выпуска гида для Москвы», — приводит слова директора Michelin РИА Новости.

По его словам, в гид войдут и рестораны со звёздами, и обладатели награды BIB Gourmand, то есть «хорошая еда за приемлемые деньги».

Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звёздами и специальными знаками.

Ранее в Michelin спрогнозировали быстрое развитие сферы гастрономии в Москве.

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