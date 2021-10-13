В «Мишлен» спрогнозировали быстрое развитие сферы гастрономии в Москве

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Гастрономическая сфера в российской столице будет развиваться быстро в ближайшие годы, уверен международный директор гастрономического гида «Мишлен» Гвендаль Пулленек.
В «Мишлен» спрогнозировали быстрое развитие сферы гастрономии в Москве
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Надо отметить, что приход гида Michelin — для нас это также отправная точка. Мы убеждены, что гастрономическая сцена Москвы будет продолжать развиваться быстро в ближайшие годы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы будет представлен в российской столице в октябре.

Руководитель Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман ранее заявил, что звёзды «Мишлен» могут получить несколько ресторанов Москвы, причём довольно известных.

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