В «Мишлен» спрогнозировали быстрое развитие сферы гастрономии в Москве

Гастрономическая сфера в российской столице будет развиваться быстро в ближайшие годы, уверен международный директор гастрономического гида «Мишлен» Гвендаль Пулленек.

«Надо отметить, что приход гида Michelin — для нас это также отправная точка. Мы убеждены, что гастрономическая сцена Москвы будет продолжать развиваться быстро в ближайшие годы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы будет представлен в российской столице в октябре.

Руководитель Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман ранее заявил, что звёзды «Мишлен» могут получить несколько ресторанов Москвы, причём довольно известных.