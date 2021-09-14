В Москве первый гид «Мишлен» выпустят в октябре

Короткая ссылка
Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы будет представлен в российской столице в октябре.
В Москве первый гид «Мишлен» выпустят в октябре
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города.

Церемония вручения звёзд «Мишлен» заведениям общепита пройдёт 14 октября. Торжественное мероприятие состоится в концертном зале «Зарядье».

«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе «Мишлен» по российской столице», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Россия станет 33-й страной мира, в которой будет выпущен гид «Мишлен».

Как ранее передавало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить