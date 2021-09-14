В Москве первый гид «Мишлен» выпустят в октябре
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города.
Церемония вручения звёзд «Мишлен» заведениям общепита пройдёт 14 октября. Торжественное мероприятие состоится в концертном зале «Зарядье».
«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе «Мишлен» по российской столице», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Россия станет 33-й страной мира, в которой будет выпущен гид «Мишлен».
Как ранее передавало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.