В Москве первый гид «Мишлен» выпустят в октябре

Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы будет представлен в российской столице в октябре.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города.

Церемония вручения звёзд «Мишлен» заведениям общепита пройдёт 14 октября. Торжественное мероприятие состоится в концертном зале «Зарядье».

«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе «Мишлен» по российской столице», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Россия станет 33-й страной мира, в которой будет выпущен гид «Мишлен».

Как ранее передавало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.