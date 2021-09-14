Специалист прокомментировал планы по выпуску первого гида «Мишлен» в Москве

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Руководитель Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман прокомментировал планы по выпуску первого гида «Мишлен» в Москве.
Специалист прокомментировал планы по выпуску первого гида «Мишлен» в Москве
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«Важно будет узнать, появились ли какие-то дополнительные критерии, связанные с ковидом. Например, соблюдение ресторанами противоэпидемических норм. Это тоже может сыграть. Потому что появились какие-то новые, непривычные нам факторы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его прогнозу, звёзды «Мишлен» могут получить несколько ресторанов столицы, причём довольно известных.

Как отметил Гелибтерман, он не знает случаев, когда в гид попадали совершенно неизвестные заведения.

Эксперт добавил, что наличие ресторанов со звёздами «Мишлен» делает город привлекательнее для туристов, в особенности иностранных.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы будет представлен в российской столице в октябре.

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