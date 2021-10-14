Диетолог Арзамасцев назвал полезные для зрения продукты
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«Если брать самый известный витамин A — это, конечно, морковка. Наверное, самый популярный продукт, который полезен. Кроме того, ещё болгарский перец, яйца — в них также содержится витамин A. Печень из животных продуктов, капусту можно сюда отнести. В принципе, любую зелень», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, омега-3 входит в жирные продукты растительного происхождения, среди которых орехи, растительные масла.
«Чем более жирная рыба, тем больше в ней содержится омеги-3. Соответственно, это лосось, кижуч. Либо жирные, либо средней жирности сорта рыбы», — отметил Арзамасцев.
Он также посоветовал обратить внимание на продукты с витамином С, в том числе на цитрусовые.
Как добавил эксперт, рацион должен быть разнообразным.
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