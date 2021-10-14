В Псковской области зарегистрировали 237 случаев коронавируса за сутки

В Псковской области зарегистрировали 237 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 53 163. Выздоровели 45 386 жителей, в том числе 142 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области выявили 263 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Всего в регионе заболели 60 965 человек.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.