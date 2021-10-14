Врач назвал сердечную недостаточность показанием к вакцинации от COVID-19

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.

Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

По словам Бойцова, к настоящему времени доказано, что тяжесть течения коронавируса среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно выше, чем среди тех, у кого нет болезней сердца и сосудов, сказал специалист.

«Сердечная недостаточность является не препятствием, а дополнительным показанием для вакцинации. Потому что в случае заболевания вероятность неблагоприятного исхода или как минимум тяжёлого течения — абсолютны. Если пациент находится в стадии острой декомпенсации (обострения. — RT) сердечно-сосудистого заболевания, а это обычно госпитальная фаза заболевания, то от прививки стоит воздержаться до момента выздоровления, а если это стадия амбулаторного лечения, то нужно идти и делать прививку», — заверил кардиолог.

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