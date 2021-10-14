В Челябинской области выявили 410 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области выявили 410 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Среди них двое школьников. Всего больных COVID-19 в области 11 270», — заявили в пресс-службе ведомства.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 103 108.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 357 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Из больниц выписаны 400 пациентов.

Всего в регионе заболели 87 878 человек, вылечились — 77 206.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.