В Татарстане рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Так, прививку сделали 1 171 872 жителя республики, в том числе 20 010 — за минувшие сутки.
Оба компонента вакцины получили 974 713 граждан.
В то же время стало известно, что 15 октября в Казани откроют ещё два пункта вакцинации населения в торговых центрах, передаёт «Бизнес Online».
Сделать прививку можно будет в «Мегастрое» и ТЦ KazanMall ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.