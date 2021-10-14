В Татарстане рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

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В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
В Татарстане рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Так, прививку сделали 1 171 872 жителя республики, в том числе 20 010 — за минувшие сутки.

Оба компонента вакцины получили 974 713 граждан.

В то же время стало известно, что 15 октября в Казани откроют ещё два пункта вакцинации населения в торговых центрах, передаёт «Бизнес Online».

Сделать прививку можно будет в «Мегастрое» и ТЦ KazanMall ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.

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