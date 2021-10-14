В Ростовской области подтвердили 552 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 552 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

На лечении в госпиталях находится 4771 пациент.

С начала пандемии в регионе заболели 145 932 жителя. Вылечились 124 727.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 569 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 109 005. Выздоровел 94 371 житель, в том числе 287 за последние сутки.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.