В Нижегородской области зафиксировали 682 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зафиксировали 682 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии составило 178 410. Выздоровели при этом 161 735 жителей, в том числе 517 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 31 299 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

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