В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AP
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
После выздоровления из медучреждений выписан 141 житель.
По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 33 679, вылечившихся — 29 666.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Из больниц выписаны 352 пациента.
Всего в регионе заболели 82 511 жителей, вылечились 70 858.
Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.