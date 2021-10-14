В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Севастополе зафиксировали 258 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

После выздоровления из медучреждений выписан 141 житель.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 33 679, вылечившихся — 29 666.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Из больниц выписаны 352 пациента.

Всего в регионе заболели 82 511 жителей, вылечились 70 858.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.