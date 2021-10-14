Иммунолог Болибок рассказал о возможном вреде опавшей листвы

Короткая ссылка
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что опавшие осенью листья могут спровоцировать инфекционное заболевание или аллергию у некоторых людей.
Иммунолог Болибок рассказал о возможном вреде опавшей листвы
  • Pixabay

При этом особую опасность листья представляют для тех, кто страдает аллергией на плесень, уточнил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на неё реагируют», — отметил Болибок.

По его словам, это может вызвать у человека кашель или бронхит.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить