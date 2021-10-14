Иммунолог Болибок рассказал о возможном вреде опавшей листвы

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что опавшие осенью листья могут спровоцировать инфекционное заболевание или аллергию у некоторых людей.

При этом особую опасность листья представляют для тех, кто страдает аллергией на плесень, уточнил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на неё реагируют», — отметил Болибок.

По его словам, это может вызвать у человека кашель или бронхит.

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