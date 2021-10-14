Академик Тутельян рассказал о нововведениях в системе больничного питания в России

Короткая ссылка
Академик, главный внештатный диетолог Минздрава России, руководитель секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Виктор Тутельян рассказал о разработанной Институтом питания картотеке диетических блюд для больниц.
Академик Тутельян рассказал о нововведениях в системе больничного питания в России
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Мы предложили добавлять в больничные блюда белковый и витаминно-минеральный комплексы. Рацион, полноценный по содержанию нутриентов, улучшает адаптационный потенциал больного и сопротивляемость его организма неблагоприятным факторам (лечению и самой болезни). Человек быстрее восстанавливается, лечение помогает ему лучше», — рассказал академик в беседе с «Парламентской газетой».

Он также отметил, что соответствующие смеси проходят строгий контроль и полностью безопасны.

В то же время Тутельян подчеркнул, что небольшие добавления питательных смесей не делают стоимость блюд дороже. По словам академика, такое питание принесёт пациентам огромную пользу.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить