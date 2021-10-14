Академик Тутельян рассказал о нововведениях в системе больничного питания в России
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- РИА Новости
«Мы предложили добавлять в больничные блюда белковый и витаминно-минеральный комплексы. Рацион, полноценный по содержанию нутриентов, улучшает адаптационный потенциал больного и сопротивляемость его организма неблагоприятным факторам (лечению и самой болезни). Человек быстрее восстанавливается, лечение помогает ему лучше», — рассказал академик в беседе с «Парламентской газетой».
Он также отметил, что соответствующие смеси проходят строгий контроль и полностью безопасны.
В то же время Тутельян подчеркнул, что небольшие добавления питательных смесей не делают стоимость блюд дороже. По словам академика, такое питание принесёт пациентам огромную пользу.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.