Академик Тутельян рассказал о нововведениях в системе больничного питания в России

Академик, главный внештатный диетолог Минздрава России, руководитель секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Виктор Тутельян рассказал о разработанной Институтом питания картотеке диетических блюд для больниц.

«Мы предложили добавлять в больничные блюда белковый и витаминно-минеральный комплексы. Рацион, полноценный по содержанию нутриентов, улучшает адаптационный потенциал больного и сопротивляемость его организма неблагоприятным факторам (лечению и самой болезни). Человек быстрее восстанавливается, лечение помогает ему лучше», — рассказал академик в беседе с «Парламентской газетой».

Он также отметил, что соответствующие смеси проходят строгий контроль и полностью безопасны.

В то же время Тутельян подчеркнул, что небольшие добавления питательных смесей не делают стоимость блюд дороже. По словам академика, такое питание принесёт пациентам огромную пользу.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.