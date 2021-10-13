В Минэкономразвития рассказали подробности эксперимента по онлайн-лечению

В Минэкономразвития рассказали подробности эксперимента по дистанционному лечению.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявили в ведомстве, нововведение позволит повысить скорость назначения лечения. Диагностировать удалённо можно будет не каждое заболевание — например, по-прежнему без очного визита запрещено официально подтверждать туберкулёз, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные образования, а также некоторые другие заболевания. Исключение — коронавирус.

При постановке диагноза онлайн по результатам телемедицинской консультации специалист будет обязан следовать стандартам и порядку оказания медпомощи, которые применяются к очным консультациям.

Инициаторы проведения эксперимента — частные медорганизации, в том числе «Медси», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

В министерстве добавили, что эксперимент продлится три года. Порядок его проведения в настоящее время обсуждается.

Ранее сообщалось, что московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью искусственного интеллекта с начала 2020 года.