Московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью ИИ

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Московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2020 года.
Московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Всего с момента внедрения новой технологии в Москве искусственный интеллект помог врачам проанализировать более 3 млн исследований, из них более миллиона — за последние три месяца, что в несколько раз больше, чем в среднем обрабатывалось в прошлом году», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

Там отметили, что в настоящее время ИИ помогает распознавать признаки COVID-19, рака лёгкого, рака молочной железы, остеопороза, сердечно-сосудистых патологий. Ещё по пяти направлениям идёт тестирование новых алгоритмов.

Также благодаря интеграции сервисов ИИ в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС сократилось и время на описание исследования — в среднем на 30%.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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