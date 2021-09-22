Московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью ИИ

Московские рентгенологи проанализировали более 3 млн исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2020 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Всего с момента внедрения новой технологии в Москве искусственный интеллект помог врачам проанализировать более 3 млн исследований, из них более миллиона — за последние три месяца, что в несколько раз больше, чем в среднем обрабатывалось в прошлом году», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

Там отметили, что в настоящее время ИИ помогает распознавать признаки COVID-19, рака лёгкого, рака молочной железы, остеопороза, сердечно-сосудистых патологий. Ещё по пяти направлениям идёт тестирование новых алгоритмов.

Также благодаря интеграции сервисов ИИ в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС сократилось и время на описание исследования — в среднем на 30%.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.