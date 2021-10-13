Больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи

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Городские станции скорой медицинской помощи и районные больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи.
Больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«Непростая работа у скорой медицинской помощи. Хочу вас поблагодарить за ваш труд по спасению жизни людей, за высокое служение человечеству», — заявил губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству станций и больниц, а также к водителям скорых.

Скорую помощь в регионе оказывают 692 общепрофильные бригады, из них 204 работают круглосуточно, передаёт volga.news.

Ранее сообщалось, что ещё 111 аппаратов УЗИ закупили в медицинские центры Московской области с начала года.

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