В медцентры Подмосковья закупили 111 новых аппаратов УЗИ

Ещё 111 аппаратов УЗИ закупили в медицинские центры Московской области с начала года. При этом отмечается, что за октябрь аппаратурой оснастят 13 больниц и поликлиник.

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Об этом сообщает телеканал «360». Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, основную часть оборудования купили по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Новые аппараты УЗИ появятся в больницах Домодедова, Зарайска, Бронниц, Люберец и не только. Как ранее передавало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.