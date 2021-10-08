В медцентры Подмосковья закупили 111 новых аппаратов УЗИ
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, основную часть оборудования купили по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.
Новые аппараты УЗИ появятся в больницах Домодедова, Зарайска, Бронниц, Люберец и не только.
Как ранее передавало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.