В Оренбургской области изъяли из оборота более 21 тысячи литров нелегального алкоголя с начала года
- АГН «Москва»
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
С 4 по 8 октября проведены проверки в 173 объектах торговли и общепита на территории 41 муниципалитета. Обнаружено 37 нарушений. Изъято 46 литров спиртного.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области суд арестовал ещё одного фигуранта уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем.
9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.
Подробности — в материале RT.