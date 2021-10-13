В Оренбургской области изъяли из оборота более 21 тысячи литров нелегального алкоголя с начала года

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С начала года в Оренбургской области провели проверки в более чем 10,1 тыс. торговых объектов. Выявлено 2390 нарушений. Из оборота изъяли более 21 800 литров нелегального алкоголя.
В Оренбургской области изъяли из оборота более 21 тысячи литров нелегального алкоголя с начала года
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

С 4 по 8 октября проведены проверки в 173 объектах торговли и общепита на территории 41 муниципалитета. Обнаружено 37 нарушений. Изъято 46 литров спиртного.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области суд арестовал ещё одного фигуранта уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.

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