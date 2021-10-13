В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 151 862 человека

В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 1 151 862 человека, в том числе 15 015 — за минувшие сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 972 564 жителя.

Тем временем в Самарской области начали работу пункты вакцинации для иностранных граждан. Прививку можно сделать платно — за свой счёт или за счёт работодателя, передаёт sova.info со ссылкой на региональный Минздрав.

Пункты работают в Самаре и Тольятти ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.