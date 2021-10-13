В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Самарской области зарегистрировали 735 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Самаре (275 человек).

Выписаны за минувшие 24 часа 478 жителей. Всего с начала пандемии в области переболели 113 800 человек.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 436 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За всё время в регионе заболел 121 161 житель.

Выписаны 107 430 граждан, в том числе 370 — за последние 24 часа.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 799 144, из них за последние сутки — 8697», — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.