В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Самарской области зарегистрировали 735 случаев коронавируса за последние сутки.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Самаре (275 человек).

Выписаны за минувшие 24 часа 478 жителей. Всего с начала пандемии в области переболели 113 800 человек.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 436 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За всё время в регионе заболел 121 161 житель.

Выписаны 107 430 граждан, в том числе 370 — за последние 24 часа.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 799 144, из них за последние сутки — 8697», — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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