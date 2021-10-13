В Челябинской области откроют круглосуточные пункты вакцинации

В 12 городах Челябинской области заработает сеть круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Прививки будут ставиться в круглосуточном режиме 24/7», — отметили в ведомстве.

Пункты появятся в таких населённых пунктах, как Сатка, Магнитогорск, Касли, Катав-Ивановск, Кыштым, Карабаш, село Миасское, Верхний Уфалей, Варна, Троицк, Карталы и Челябинск.

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