В Пермском крае зарегистрировали 561 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 561 случай коронавируса за сутки, выздоровели при этом 292 жителя.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На лечении в больницах находятся 4493 пациента.

Прививку от COVID-19 сделали 801 527 человек. Оба компонента вакцины получили 648 620 жителей.

Общее число заболевших в крае достигло 108 436.

Также стало известно, что в Рязанской области выявили 162 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Из больниц выписаны 130 пациентов.

Всего в регионе заболели 44 275 жителей, вылечились 40 828.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.