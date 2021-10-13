В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тамбовской области зафиксировали 151 случай коронавируса за сутки.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 45 237 жителей, из больниц выписаны 42 788 человек.

На госпитализации находятся 953 пациента, на карантине на дому — 1297.

Вакцинацию прошли 379 757 граждан. Оба компонента вакцины получили 353 983 жителя.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 357 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Вылечились при этом 480 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 87 521, из медучреждений выписаны 76 806 граждан.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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