В Ростовской области подтвердили 541 случай COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 541 случай коронавируса за сутки.
В Ростовской области подтвердили 541 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 145 380 жителей региона, из больниц выписаны 124 424 человека.

На лечении в стационарах находятся 4648 пациентов. В лабораториях выполнено 4,1 млн тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 247 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Вылечились 170 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 33 421.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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