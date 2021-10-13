В Ростовской области подтвердили 541 случай COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 541 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 145 380 жителей региона, из больниц выписаны 124 424 человека.

На лечении в стационарах находятся 4648 пациентов. В лабораториях выполнено 4,1 млн тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 247 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Вылечились 170 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 33 421.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.