В Ростовской области подтвердили 541 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Всего за время пандемии коронавирусом заболели 145 380 жителей региона, из больниц выписаны 124 424 человека.
На лечении в стационарах находятся 4648 пациентов. В лабораториях выполнено 4,1 млн тестов на COVID-19.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 247 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Вылечились 170 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 33 421.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.