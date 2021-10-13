В Волгоградской области зафиксировали 376 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 376 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в области за время пандемии заболели 96 833 человека.

Также стало известно, что в Курской области выявили 256 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 60 702, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.