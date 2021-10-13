В Краснодарском крае выявили 238 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 238 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 238 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (72 человека).

Всего в регионе за время пандемии выявили 76 846 заболевших. Из больниц выписали 56 633 жителя, в том числе 362 — за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 3098 пациентов, дома — 10 457.

Также стало известно, что в Калининградской области зафиксировали 290 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб.

Из новых заболевших 248 переносят болезнь с ОРВИ, у 12 пневмония, ещё 30 болеют бессимптомно.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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