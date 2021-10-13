В Краснодарском крае выявили 238 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Краснодаре (72 человека).
Всего в регионе за время пандемии выявили 76 846 заболевших. Из больниц выписали 56 633 жителя, в том числе 362 — за минувшие 24 часа.
На лечении в стационарах находятся 3098 пациентов, дома — 10 457.
Также стало известно, что в Калининградской области зафиксировали 290 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб.
Из новых заболевших 248 переносят болезнь с ОРВИ, у 12 пневмония, ещё 30 болеют бессимптомно.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.