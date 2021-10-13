В Новосибирской области выявили 191 случай COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области выявили 191 случай коронавируса за сутки, из больниц выписали 131 человека.
В Новосибирской области выявили 191 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболел 65 651 житель, вылечился 51 631 человек.

В инфекционных стационарах лечение проходят 2523 пациента.

В целом в России зарегистрировали 28 717 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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