В Крыму прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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Заболеваемость COVID-19 среди вакцинированного населения Крыма составляет менее 2%, заявила на брифинге вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
В Крыму прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из полумиллиона вакцинированных заболели 8 тыс.», — уточнила Романовская.

При этом, по её словам, половина таких заболевших перенесли COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.

Отмечается, что к настоящему времени прививку от коронавируса сделал 532 881 житель Крыма, оба компонента вакцины получили 502 956 человек.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 28 717 случаев COVID-19.

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