В Крыму прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Из полумиллиона вакцинированных заболели 8 тыс.», — уточнила Романовская.
При этом, по её словам, половина таких заболевших перенесли COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.
Отмечается, что к настоящему времени прививку от коронавируса сделал 532 881 житель Крыма, оба компонента вакцины получили 502 956 человек.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 28 717 случаев COVID-19.