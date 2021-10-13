В Башкирии подтвердили 662 случая COVID-19 за сутки

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В Башкирии подтвердили 662 случая коронавируса за сутки.
В Башкирии подтвердили 662 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 74 174 жителя. Выздоровел 64 201 человек, в том числе 721 за минувшие 24 часа.

Первый этап вакцинации прошли 1 354 619 граждан, из них завершили иммунизацию 1 228 785.

Тем временем в Кировском районе Крыма планируют развернуть ещё 130 коек для пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская, передаёт «Крыминформ».

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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