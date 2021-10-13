В Крыму зарегистрировали 544 случая COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 544 случая коронавируса за сутки, заявила на брифинге вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Выздоровели 568, это больше, чем заболевших. Это говорит о том, что, возможно, наступает стабилизация ситуации с коронавирусом», — добавила Романовская.

Она также сказала, что преобладание количества выздоровевших над числом заболевших может быть связано с активной вакцинацией.

Тем временем в Челябинской области выявили 407 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 102 698.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.