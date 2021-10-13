В Ставропольском крае выявили 373 случая COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае выявили 373 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 238 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 90 546, из больниц выписаны 71 404 жителя.

«Помните, что самой эффективной защитой от коронавируса остаётся вакцинация», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 77 743 человека.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.